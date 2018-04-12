Сирия: боевики готовят наступление на САА в Восточном Каламуне после удара США по правительственным силам

Якобы независимая журналистская организация Bellingcat утверждает, что химическая атака будто бы все же имела место в города Дума в Восточной Гуте 7 апреля. Более того, это агентство даже якобы установило некоторые детали использования Сирийской арабской армией (САА) запрещенных отравляющих веществ. Так, согласно уверениям Bellingcat, вертолеты, перевозившие боевые снаряды с хлором, вылетели с базы ВВС САР «Думейр» в Восточном Каламуне. Федеральное агентство новостей (ФАН) разбиралось в том, почему Западу в рамках своей провокации выгодно обозначить именно этот объект как место хранения химоружия.

Ранее Соединенные Штаты уже заявили о своем намерении совершить «акт возмездия» за придуманную ими же химическую атаку в Думе. Их силы и силы их союзников приведены в боевую готовность, однако удар по Сирии до сих пор так и не был нанесен. Возможно, Вашингтон раздумывает о том, где бы лучше ударить? И тут публикация Bellingcat как будто бы невзначай указывает на «очаг всего зла» — на якобы место хранения отравляющих веществ в Восточном Каламуне.

Год назад после инцидента на юге Идлиба, в котором также бездоказательно был обвинен Дамаск, США «ответили» ударом по базе «Шайрат», откуда, согласно их утверждениям, как раз и вылетели сирийские самолеты, будто бы нанесшие удар по Хан Шейхуну. Поэтому логично предположить, что и в этот раз целью Дональда Трампа также может стать «хранилище химоружия», то есть теперь — аэродром «Думейр».

Интересно, что атака Соединенных Штатов по этому ключевому военному объекту сирийской армии была бы очень кстати для местных боевиков. Напомним, в Восточном Каламуне до сих пор сохраняется анклав так называемой вооруженной оппозиции. При этом его зачистка ставилась командованием САА следующей целью после освобождения Восточной Гуты, которое как раз завершилось сегодня. Если представить, что США действительно вскоре нанесут удар в этом районе, то стратегически значимые опорные пункты войск САР вблизи Думейра могут быть уничтожены, чем боевики, очевидно, не преминут воспользоваться, запустив масштабное наступление.

Более того, есть некоторые свидетельства, указывающие на то, что боевики уже готовят военную операцию против САА на этом направлении. Буквально этой ночью отряды Свободной сирийской армии (ССА) выпустили порядка 120 ракет из РСЗО «Град» по двум аэродромам войск САР в Восточном Каламуне, в том числе по «Думейру», передавал Twitter-канал (@MrKyruer). Более того, главари группировки «Джейш Магавир Ат-Таура» открыто заявили, что выступят против сирийской армии сразу после удара США.

Возможно ли, что вся эта ситуация — последовательная провокация, имеющая целью запустить новое мощное контрнаступление боевиков в Сирии и свести на нет последние военные успехи правительственных войск САР? Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов уверен, что если атака США на «Шайрат» была всего лишь показательным мероприятием, то возможный удар по «Думейру» будет носить конкретную стратегическую цель. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ФАН.

«Безусловно, это может быть новой специально подготовленной провокацией. Это повод-прикрытие для Вашингтона, который позволит ему нанести удар именно по этой базе САА, и затем, соответственно, те вооруженные группировки, который здесь расположены, воспользуются этой атакой — начнут контрнаступление, овладеют какой-то важной территорией и продолжат активные военные действия против правительственных сил. В таком случае возможна новая волна противостояния, и боевики предпримут новую серьезную попытку реализовать те цели, которые США преследуют в рамках сирийского конфликта — устранение неугодного руководства во главе с Башаром Асадом, расчленение САР, выдавливание России с Ближнего Востока. Это вполне реальная угроза. Эти сообщения — прямая провокация для того, чтобы начать выполнять данную операцию», — считает эксперт.

По мнению Бориса Долгова, такой исход был бы идеальным для американцев, поскольку в таком случае для них снимается угроза прямого противостояния с РФ. США сохранят лицо перед мировым сообществом, нанеся удар по якобы «хранилищу химоружия», после чего войну против Сирии за них продолжат подконтрольные исламистские бандформирования.