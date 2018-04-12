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«Саратовские авиалинии» повторно подадут заявку на продление сертификата на перевозки
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    «Саратовские авиалинии» повторно подадут заявку на продление сертификата на перевозки

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    «Саратовские авиалинии» повторно подадут заявку на продление сертификата на перевозки

    Москва, 12 апреля. Директор «Саратовских авиалиний» Игорь Натыкан сообщил, что 16 апреля авиаперевозчик подаст повторную заявку на снятие ограничений срока действия сертификата на авиационные перевозки.

    «Мы планируем 16 апреля подать повторную заявку на снятие ограничений действия сертификата компании на авиаперевозки», — отметил он.

    По его словам, первую заявку отклонили из-за того, что в документах на тот момент числились Ан-148 и погибшие в результате крушения летчики.

    Напомним, в начале апреля руководитель Росавиации Александр Нерадько предложил гендиректору авиакомпании «Саратовские авиалинии» Алексею Вахромееву добровольно подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта из-за «безответственного отношения» к безопасности полетов. 

    11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», вылетевший из аэропорта Домодедово, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Жертвами крушения стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

    Автор: Тимур Румянцев
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