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Захарова: «Дело Скрипаля» — плохо организованная провокация Лондона
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    Захарова: «Дело Скрипаля» — плохо организованная провокация Лондона

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    Захарова: «Дело Скрипаля» — плохо организованная провокация Лондона

    Москва, 12 апреля. Единственный вопрос, который давно пора задать Лондону в связи с так называемым «делом Скрипаля», — вопрос о том, что на самом деле произошло в Солсбери, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, мировое сообщество давно бы спросила об этом британских властей, если бы начало вникать в суть происходящего. Захарова подчеркнула, что скандал вокруг дела об отравлении Скрипаля является плохо организованной провокацией Лондона в отношении России. Она отметила, что в ход были брошены все силы пропагандистского ремесла, передает корреспондент ФАН.

    «Такого масштаба и беспринципности действий мы не видели давно. На фоне молчания по существу дела и политических высказываний появляется множество вопросов,  которые никто не пытается опровергнуть. Все это прекрасно вписывается в антироссийскую стратегию Великобритании», — заявила Захарова.

    Официальный представитель МИД РФ напомнила, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль давно и добровольно был выдан Великобритании, отравление Скрипаля и его дочери произошло незадолго до президентских выборов и чемпионата мира по футболу в России, а Москва была изолирована от следствия по делу с самого начала.

    «Осознавать масштабы непоследовательности официальных лиц Лондона мы просто обязаны. Даже при поверхностном сопоставлении фактов и выводов не оставляет сомнения, что это плохо организованная провокация в отношении РФ», — заключила Захарова.

    Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии у одного из торговых центров в Солсбери 4 марта. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Несмотря на отсутствие доказательств, Лондон обвинил в произошедшем Москву, а затем, выслав из страны российских дипломатов, развязал дипломатическую войну.

    Автор: Герман Парло
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