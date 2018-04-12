Москва, 12 апреля. Единственный вопрос, который давно пора задать Лондону в связи с так называемым «делом Скрипаля», — вопрос о том, что на самом деле произошло в Солсбери, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, мировое сообщество давно бы спросила об этом британских властей, если бы начало вникать в суть происходящего. Захарова подчеркнула, что скандал вокруг дела об отравлении Скрипаля является плохо организованной провокацией Лондона в отношении России. Она отметила, что в ход были брошены все силы пропагандистского ремесла, передает корреспондент ФАН.

«Такого масштаба и беспринципности действий мы не видели давно. На фоне молчания по существу дела и политических высказываний появляется множество вопросов, которые никто не пытается опровергнуть. Все это прекрасно вписывается в антироссийскую стратегию Великобритании», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль давно и добровольно был выдан Великобритании, отравление Скрипаля и его дочери произошло незадолго до президентских выборов и чемпионата мира по футболу в России, а Москва была изолирована от следствия по делу с самого начала.

«Осознавать масштабы непоследовательности официальных лиц Лондона мы просто обязаны. Даже при поверхностном сопоставлении фактов и выводов не оставляет сомнения, что это плохо организованная провокация в отношении РФ», — заключила Захарова.

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии у одного из торговых центров в Солсбери 4 марта. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Несмотря на отсутствие доказательств, Лондон обвинил в произошедшем Москву, а затем, выслав из страны российских дипломатов, развязал дипломатическую войну.