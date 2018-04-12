Попытка заполнить вакуум: в СФ отреагировали на слова Трампа об ударе по Сирии

Вашингтон, 12 апреля. Слова главы Белого дома Дональда Трампа относительно того, что удар по Сирии может произойти не в ближайшие дни, а «совсем не скоро», свидетельствуют о том, что США «тянут время, ожидая поддержки со стороны союзников». Таким мнением поделился российский сенатор Франц Клинцевич.

«Не исключаю, что так называемые противоречивые заявления Дональда Трампа — это очевидная попытка заполнить образовавшийся вакуум», — подчеркнул Клинцевич.

Он отметил, что решение по САР на данный момент не принято, а Трамп просто «тянет время, ожидая, когда свой окончательный выбор сделают ближайшие союзники США, чья позиция будет во много определяющей».

Член Совета Федерации уверен, что в одиночку США на такой «серьезнейший» шаг пойти не рискнут.

Напомним, в четверг американский президент Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии. По его словам, это может произойти «либо очень скоро, либо совсем не скоро».

Ранее Вашингтон обвинил сирийские власти якобы в «химатаке» на город Дума в Восточной Гуте. Москва категорически опровергла эту информацию. В дипломатическом ведомстве РФ заявили, что цель информационных вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить боевиков и оправдать возможные военные удары.