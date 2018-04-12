Премьер-министр Литвы призвал страны ЕС инвестировать в «демократию» на востоке Украины

Киев, 12 апреля. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис призвал страны Европейского союза инвестировать в регионы страны, которые пострадали от конфликта. Такое заявление он сделал на Киевском форуме по безопасности в четверг, 12 апреля.

Премьер-министр Литвы отметил, что в таких городах, как Авдеевка, нужны инвестиции в дороги, жилой сектор, инфраструктуру. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Это будут инвестиции в демократию и антипропагандный шаг, который важен людям, живущим на этой территории. Призываю превратить прифронтовой регион в инвестиционный образец», — заявил Сквернялис.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис прибыл с рабочим визитом в Украину 11 апреля. Он уже встретился с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом. На встрече они пришли к соглашению о необходимости противостоять строительству «Северного потока-2».