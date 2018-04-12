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Греция отказалась выдавать россиянку по запросу Мальты
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    Греция отказалась выдавать россиянку по запросу Мальты

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    Греция отказалась выдавать россиянку по запросу Мальты

    Афины, 12 апреля. Суд Греции отказался экстрадировать россиянку Марию Ефимову по запросу Мальты. Ожидается, что женщина будет освобождена в течение 24 часов.

    «В экстрадиции отказать», — заявила судья.

    Напомним, что Ефимова была арестована правоохранительными органами Греции 20 марта на основании двух ордеров от Мальты. Россиянка, которая шесть месяцев работала в банке Pilatus Bank, зарегистрированном на Мальте, стала источником информации для журналистки Дафны Каруаны Галиции. Репортер, занимавшийся расследованиями, погибли в результате подрыва автомобиля в октябре 2017 года. В убийстве журналистки подозреваются три человека, им уже предъявлены обвинения.

    Выступая на судебных слушаниях в четверг, Ефимова заявила, что выступает против экстрадиции на Мальту, поскольку опасается за свою жизнь.

    Автор: Антон Соколов
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