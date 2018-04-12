Судно «судного дня»: эксперты пояснили, зачем США подняли в воздух лайнер E-4B

А был ли Boeing? Интрига о том, поднимался в воздух американский самолет «судного дня» или нет, по-прежнему сохраняется. Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть информацию о полетах лайнера E-4B Nightwatch, который был создан специально на случай ядерного конфликта. Сотрудник пресс-службы Пентагона Том Кроссон внятного ответа на вопросы журналистов не дал.

«Могу сказать, что не в состоянии передать никакую информацию об этом полете. Как вы можете себе представить, [различные] виды Вооруженных сил [США] выполняют каждый день многочисленные миссии, используя многочисленные типы летательных аппаратов по различным причинам. Мы, как правило, не обсуждаем особенности своих воздушных операций», — заявил Кроссон.

Информация о том, что судно «судного дня» поднялось в воздух, поступила в среду. Сообщалось, что лайнер взлетел с базы «Райт-Пэттерсон» в штате Огайо. Boeing, сконструированный еще во время холодной войны, предназначен для того, чтобы в случае необходимости эвакуировать американское правительство. Как поясняют эксперты, в самолете E-4B Nightwatch есть специальная капсула, которая поможет сохранить жизнь главе государства, даже если сам лайнер разобьется или загорится. Чтобы поднять в небо самолет «судного дня» нужен особый повод. Сообщается, что Дональд Трамп летал на Boeing E-4B Nightwatch в страны, охваченные вооруженным конфликтом.

«Самолет «судного дня» поднимается в воздух только тогда, когда США находятся в состоянии войны. Этот борт необходим, чтобы сохранить управление страной, — поясняет Федеральному агентству новостей профессор Академии военных наук, политолог, кандидат политических наук Сергей Судаков. — На мой взгляд, заявление о том, что лайнер подняли в небо, было сделано в первую очередь для рядовых американцев. Чтобы показать, что в случае конфликта с Россией США пойдут до конца. Задача, как мне кажется, состояла в том, чтобы создать нужную картинку. Но время прошло, ничего не происходит, и американцы предпочитают молчать. Я полагаю, что лайнер действительно подняли в небо и сделали это умышленно. И утечку данных об этом в СМИ допустили тоже специально, фактически сделав из этого заявления шоу. Полагаю, что раз уж самолет «судного дня» взлетел, то это свидетельствует о том, что США действительно готовятся к военному конфликту, а полет был тестовым и предназначался для того, чтобы получить актуальную информацию о судне».

Также Сергей Судаков назвал самолет E-4B Nightwatch летающим броневиком и отметил, что если он действительно поднимался в воздух, то опасаться в первую очередь следует жителям Соединенных штатов. По его мнению, Россию подобные заявления американского правительства волновать не должны. А был ли Boeing? Не наша проблема.