Захарова: Утечки по «делу Скрипаля» имеют сознательный характер

Москва, 12 апреля. Постоянные утечки по «делу Скрипаля» имеют абсолютно сознательный характер, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российский дипломат Мария Захарова прокомментировала регулярные «утечки» информации по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Она подчеркнула, что они носят «сознательный характер».

«Эта такая характерная отметина этого дела — большое количество утечек из якобы официальных структур, при этом полное отсутствие опровержения со стороны этих официальных структур, той самой информации, которая появляется в качестве утечек», — пояснила представитель МИД РФ.

Лондон утверждает, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок». В представленном ОЗХО докладе ни название, ни формула вещества не упоминаются. Россия неоднократно предлагала британским властям в расследовании инцидента, но Лондон отказывается передавать материалы дела.