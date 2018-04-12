Захарова оценила аккаунт Джонсона в Twitter

Москва, 12 апреля. Аккаунт министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Twitter заслуживает внимания. Грубые заявления в адрес России там чередуются с милыми фото самого политика, что является информационной манипуляцией.

Об этом, как передает корреспондент Федерального агентства новостей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Аккаунт Джонсона в Twitter стоит посмотреть. Грубые заявление в отношении России перемешаны с милыми фото самого Джонсона. Это манипуляция информационная…» — сказала представитель российского дипломатического ведомства.

Захарова напомнила, что не так давно Джонсон в Twitter назвал лидера лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина «инфантильным» и «полезным идиотом Кремля».

Отметим также, что, комментируя обвинения в адрес Дамаска в связи с якобы имевшей место химической атакой в Восточной Гуте, Захарова отметила, что очень рассчитывает, что у западных стран «хватит благоразумия вернуться в правовое поле».