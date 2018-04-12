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Украина
Мощный удар по Украине: Парубий прокомментировал выдачу разрешений на строительство «Северного потока – 2»
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    Мощный удар по Украине: Парубий прокомментировал выдачу разрешений на строительство «Северного потока – 2»

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    Мощный удар по Украине: Парубий прокомментировал выдачу разрешений на строительство «Северного потока – 2»

    Киев, 12 апреля. Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что выдача разрешений на строительство «Северного потока – 2» нанесла мощный удар по Киеву.

    Потеря Украиной статуса страны-транзитера увеличит риски для безопасности, считает он.

    «Разрешение на строительство «Северного потока — 2» является мощным ударом по безопасности Украины в то время, когда на фронте погибают ее военные», — приводят слова Парубия украинские СМИ.

    Он также выразил мнение, что газопровод является фактором дестабилизации для всего региона. В связи с этим Парубий призвал добиться замораживания строительства «Северного потока – 2» и не допустить реализации этого проекта.

    Ранее сообщалось, что Новак заявил об уверенности в реализации «Северного потока-2». Напомним, полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода уже было получено в Финляндии и Германии.

    Автор: Дима Оленин
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