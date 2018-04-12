Мощный удар по Украине: Парубий прокомментировал выдачу разрешений на строительство «Северного потока – 2»

Киев, 12 апреля. Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что выдача разрешений на строительство «Северного потока – 2» нанесла мощный удар по Киеву.

Потеря Украиной статуса страны-транзитера увеличит риски для безопасности, считает он.

«Разрешение на строительство «Северного потока — 2» является мощным ударом по безопасности Украины в то время, когда на фронте погибают ее военные», — приводят слова Парубия украинские СМИ.

Он также выразил мнение, что газопровод является фактором дестабилизации для всего региона. В связи с этим Парубий призвал добиться замораживания строительства «Северного потока – 2» и не допустить реализации этого проекта.

Ранее сообщалось, что Новак заявил об уверенности в реализации «Северного потока-2». Напомним, полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода уже было получено в Финляндии и Германии.