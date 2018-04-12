Представители Книги рекордов Гиннеса ответили «самому старому» жителю Ингушетии

Брюссель, 12 апреля. Представители Книги рекордов Гиннеса ответили на обвинения в недостоверности фактов о самом старом человеке на планете.

Компания Guinness World Records ответила на заявление о том, что в Ингушетии проживает мужчина, который на 10 лет старше человека, который считается самым пожилым на планете. По утверждению Аппаза Илиева, ему 112 лет.

«Мы советуем любым претендентам, в том числе гражданину Аппазу Илиеву, связаться с нами через наш веб-сайт», — приводит слова представителей Книги рекордов Гиннесса «Подмосковье 360».

Guinness World Records сотрудничает со специалистом Gerontology Робертом Яном в поисках самых старых живых мужчин и женщин в мире. Для доказательства кандидатам необходимо доставить целый список документов, подтверждающих их утверждение.