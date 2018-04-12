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Представители Книги рекордов Гиннеса ответили «самому старому» жителю Ингушетии
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    Представители Книги рекордов Гиннеса ответили «самому старому» жителю Ингушетии

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    Представители Книги рекордов Гиннеса ответили «самому старому» жителю Ингушетии

    Брюссель, 12 апреля. Представители Книги рекордов Гиннеса ответили на обвинения в недостоверности фактов о самом старом человеке на планете.

    Компания Guinness World Records ответила на заявление о том, что в Ингушетии проживает мужчина, который на 10 лет старше человека, который считается самым пожилым на планете. По утверждению Аппаза Илиева, ему 112 лет.

    «Мы советуем любым претендентам, в том числе гражданину Аппазу Илиеву, связаться с нами через наш веб-сайт», — приводит слова представителей Книги рекордов Гиннесса «Подмосковье 360».

    Guinness World Records сотрудничает со специалистом Gerontology Робертом Яном в поисках самых старых живых мужчин и женщин в мире. Для доказательства кандидатам необходимо доставить целый список документов, подтверждающих их утверждение.

    Автор: Катерина Тимошенская
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