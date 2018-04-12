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Спикер Рады поддержал идею Порошенко разорвать дружбу с Россией
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    Спикер Рады поддержал идею Порошенко разорвать дружбу с Россией

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    Спикер Рады поддержал идею Порошенко разорвать дружбу с Россией

    Киев, 12 апреля. Инициативу президента Украины Петра Порошенко об отмене некоторых положений договора о дружбе с Россией поддержали в Верховной раде. Так, спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что «инициатива отмены некоторых положений может иметь под собой почву и основания».

    В свою очередь, он признался, что президентскую инициатив он еще не видел, однако напомнил свою позицию.

    «Я за то, чтоб был введен визовый режим с РФ, я за то, чтобы максимально оборвать любые отношения со страной-агрессором», — заключил украинский парламентарий.

    Ранее украинский президент сообщил о намерении внести в Раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Российской Федерацией.

    Напомним, что украинские власти после 2014 года, когда произошел государственный переворот и был взят курс на евроинтеграцию страны, разорвали практически все договоры о сотрудничестве с Россией в политической, экономической и военной сферах. 

    Спикер Рады поддержал идею Порошенко разорвать дружбу с Россией

    Автор: Тимур Румянцев
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