Спикер Рады поддержал идею Порошенко разорвать дружбу с Россией

Киев, 12 апреля. Инициативу президента Украины Петра Порошенко об отмене некоторых положений договора о дружбе с Россией поддержали в Верховной раде. Так, спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что «инициатива отмены некоторых положений может иметь под собой почву и основания».

В свою очередь, он признался, что президентскую инициатив он еще не видел, однако напомнил свою позицию.

«Я за то, чтоб был введен визовый режим с РФ, я за то, чтобы максимально оборвать любые отношения со страной-агрессором», — заключил украинский парламентарий.

Ранее украинский президент сообщил о намерении внести в Раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Российской Федерацией.

Напомним, что украинские власти после 2014 года, когда произошел государственный переворот и был взят курс на евроинтеграцию страны, разорвали практически все договоры о сотрудничестве с Россией в политической, экономической и военной сферах.