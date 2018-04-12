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Захарова: Ракетный удар по авиабазе Т-4 ВВС Сирии совпал с нападением ИГ в Хомсе
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    Захарова: Ракетный удар по авиабазе Т-4 ВВС Сирии совпал с нападением ИГ в Хомсе

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    Захарова: Ракетный удар по авиабазе Т-4 ВВС Сирии совпал с нападением ИГ в Хомсе

    Москва, 12 апреля. Ракетная атака авиабазы ВВС Сирии Т-4 («Тифор»), осуществленная ВВС Израиля, совпала с активизацией боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1, которые осуществили масштабное нападение в провинции Хомс. Такое заявление сделала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга для СМИ.

    Захарова подчеркнула, что нанесенный израильскими крылатыми ракетами удар «не добавил стабильности ситуации в Сирии».

    «Примечательно, что атака на «Тифор», где базируется фронтовая авиация, непосредственно задействованная в операциях против ИГИЛ1 на востоке Сирии, совпала с активизацией там недобитых террористов», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

    Напомним, израильские ВВС нанесли удар по Сирии крылатыми ракетами «Далила» из воздушного пространства Ливана. По данным Минобороны РФ, выпущено было восемь ракет, из которых три достигли цели, остальные были сбиты ВВС Сирии. В результате бомбардировки погибли несколько человек, в том числе иранские военные советники в Сирии.

    Практически одновременно боевики ИГ1 провели масштабное нападение на посты сирийской правительственной армии на шоссе Хомс — Дейр-эз-Зор.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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