Косачев предложил привлечь флот для охраны российских рыбаков в Черном и Азовском море

Москва, 12 апреля. Россия может привлечь Черноморский флот для обеспечения безопасности рыбаков в водах Черного и Азовского моря. С таким предложением в четверг выступил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя задержание украинскими властями российский рыболовный сейнер «Норд».

«Необходимо принять меры по обеспечению безопасности судоходства в северо-восточной части Черного моря и в Азовском море силами нашего Черноморского флота», — отметил он.

Сенатор также предложил привлечь к ответственности украинских госслужащих, причастных к задержанию российских моряков, назвав их действия пиратством. По его словам, тот факт, что Киев не признает российскую юрисдикцию над Крымом, не дает ему права задерживать иностранные суда.

«Эти вопиющие действия украинских властей против судов другого государства выглядят актами откровенного пиратства», — подчеркнул он.

Напомним, что ранее украинская погранслужба задержала зарегистрированное в Крыму российское судно «Норд», которое заподозрили в нарушении границы. Капитана корабля освободили, однако запретили покидать территорию Украины.