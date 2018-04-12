Меню
Украина
Порошенко развязал политическую войну: экс-депутат Рады резко осудил выход Украины из СНГ
Общество
Новую серию «Маши и Медведя» посвятили российским космонавтам и показали Серовой
Следующая новость
Загрузка...

    Порошенко развязал политическую войну: экс-депутат Рады резко осудил выход Украины из СНГ

    394

    Порошенко развязал политическую войну: экс-депутат Рады резко осудил выход Украины из СНГ

    Петр Порошенко поручил кабинету министров проработать вопрос выхода Украины из СНГ.

    «Я попросил бы, чтобы мы совместно с правительством наработали позиции об официальном прекращении нашего участия в уставных органах СНГ, как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске», — сказал глава государства.

    Он пообещал внести в Верховную раду проект закона, который бы позволил в одностороннем порядке разорвать ряд соглашений, которые сегодня действуют между Киевом и другими странами-членами СНГ.

    Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей высказал мнение, что последствия этого решения для Украины будут колоссальными.

    «Фактически Порошенко сегодня развязал не только реальную внутреннюю, гражданскую войну, но и внешнюю политическую. Он не понимает, что Украина, Россия и Белоруссия очень тесно связаны. И этот политический проект, я имею в виду СНГ, нужен Украине, как никогда, потому что Украина сегодня все еще является частью славянского мира», — резко осудил действия Порошенко бывший народный избранник.

    Порошенко развязал политическую войну: экс-депутат Рады резко осудил выход Украины из СНГ

    По словам собеседника агентства, действия Порошенко приведут к еще большему расколу внутри украинского общества, а за ним последует рост количества недовольных политикой президента.

    «Многие из тех граждан Украины, которые понимают, что из себя представляет СНГ и для чего содружество создавалось, воспримут намерения Порошенко расторгнуть ряд соглашений крайне негативно. Резюмируя, хотелось бы добавить, что этим жестом Порошенко еще сильнее усугубил положение Украины», — заключил Алексей Журавко.

    Продемонстрировав намерения покинуть содружество, Порошенко еще раз показал, что Донбасс и Крым ему не нужны, как не нужны Херсон, Одесса, Николаев, Харьков и другие города, расположенные на востоке. Считаться с мнением русскоговорящих жителей Украины Порошенко не намерен.

    Порошенко развязал политическую войну: экс-депутат Рады резко осудил выход Украины из СНГ

    Экс-депутат Рады также считает, что Порошенко будет и дальше придерживаться своей классической риторики, регулярно высказываясь по поводу скорой евроинтеграции Украины.

    «Порошенко всегда пытался предложить некую альтернативную повестку и продолжает делать это сегодня. Только пустые разговоры так и остаются разговорами, никаких реальных благ Украина и ее жители не видят и не получат. Европа и США используют Украину как пушечное мясо и средство достижения цели развала России», — подытожил Алексей Журавко.

    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    17:44   12 Апреля 2018
    60
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    2214
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    2665
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    3450