Петр Порошенко поручил кабинету министров проработать вопрос выхода Украины из СНГ.

«Я попросил бы, чтобы мы совместно с правительством наработали позиции об официальном прекращении нашего участия в уставных органах СНГ, как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске», — сказал глава государства.

Он пообещал внести в Верховную раду проект закона, который бы позволил в одностороннем порядке разорвать ряд соглашений, которые сегодня действуют между Киевом и другими странами-членами СНГ.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей высказал мнение, что последствия этого решения для Украины будут колоссальными.

«Фактически Порошенко сегодня развязал не только реальную внутреннюю, гражданскую войну, но и внешнюю политическую. Он не понимает, что Украина, Россия и Белоруссия очень тесно связаны. И этот политический проект, я имею в виду СНГ, нужен Украине, как никогда, потому что Украина сегодня все еще является частью славянского мира», — резко осудил действия Порошенко бывший народный избранник.

По словам собеседника агентства, действия Порошенко приведут к еще большему расколу внутри украинского общества, а за ним последует рост количества недовольных политикой президента.

«Многие из тех граждан Украины, которые понимают, что из себя представляет СНГ и для чего содружество создавалось, воспримут намерения Порошенко расторгнуть ряд соглашений крайне негативно. Резюмируя, хотелось бы добавить, что этим жестом Порошенко еще сильнее усугубил положение Украины», — заключил Алексей Журавко.

Продемонстрировав намерения покинуть содружество, Порошенко еще раз показал, что Донбасс и Крым ему не нужны, как не нужны Херсон, Одесса, Николаев, Харьков и другие города, расположенные на востоке. Считаться с мнением русскоговорящих жителей Украины Порошенко не намерен.

Экс-депутат Рады также считает, что Порошенко будет и дальше придерживаться своей классической риторики, регулярно высказываясь по поводу скорой евроинтеграции Украины.