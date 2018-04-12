Меню
Новости Сирии
Сирия сегодня: Меркель отказалась от военной операции в САР, эксперты ОЗХО прибудут в Дамаск
Новости Сирии
Сирия: в ОЗХО подтвердили, что эксперты начнут работу в Думе 14 апреля
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия сегодня: Меркель отказалась от военной операции в САР, эксперты ОЗХО прибудут в Дамаск

    599

    Город Дума в Восточной Гуте Дамаска

    Сирия, 12 апреля. Стало известно, когда экспертная комиссия ОЗХО прибудет в САР. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ее страна не будет участвовать в военной акции против Дамаска. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    ОЗХО в Сирии

    Экспертная группа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибудет в столицу Сирийской арабской республики в пятницу. Они начнут изучать информацию о мнимом инциденте с химическим оружием в городе Дума.

    «От ОЗХО приезжают завтра (в пятницу 13 апреля). Как приедут — будет понятен план действий», — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

    Сирия сегодня: Меркель отказалась от военной операции в САР, эксперты ОЗХО прибудут в Дамаск

    Напомним, Запад ранее бездоказательно обвинил власти Сирии в химической атаке на город Дума (Восточная Гута Дамаска — прим. ред.). В свою очередь Москва опровергла данные о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными САР. В МИД России заявили, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — заключается в выгораживании террористов и оправдании возможных силовых ударов извне.

    Меркель исключила военную операцию в САР

    Военнослужащие Германии не будут принимать участие в возможной военной акции против Дамаска. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном.

    Однако она пояснила, что власти ФРГ сделают все чтобы «сигнализировать о неприемлемости использования химического оружия».

    Ангела Меркель

    Более того, Меркель подчеркнула, что Берлин должен рассмотреть полный спектр возможных мер по ситуации в ближневосточной стране.

    Франция ждет проверки данных по химатаке

    Париж примет решение о возможности нанесения удара по Сирии после проверки данных о применении химоружия в городе Дума. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Эммануэль Макрон

    «Когда мы решим… Нужно проверить всю информацию», — заявил Макрон.

    Ряд западных стран ранее обвинил официальный Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума. Примечательно, в Генштабе России 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по территории страны.

    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    17:49   12 Апреля 2018
    4004
    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    17:44   12 Апреля 2018
    1925
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    2522
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    3158