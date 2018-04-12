Сирия сегодня: Меркель отказалась от военной операции в САР, эксперты ОЗХО прибудут в Дамаск

Сирия, 12 апреля. Стало известно, когда экспертная комиссия ОЗХО прибудет в САР. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ее страна не будет участвовать в военной акции против Дамаска. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

ОЗХО в Сирии

Экспертная группа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибудет в столицу Сирийской арабской республики в пятницу. Они начнут изучать информацию о мнимом инциденте с химическим оружием в городе Дума.

«От ОЗХО приезжают завтра (в пятницу 13 апреля). Как приедут — будет понятен план действий», — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Напомним, Запад ранее бездоказательно обвинил власти Сирии в химической атаке на город Дума (Восточная Гута Дамаска — прим. ред.). В свою очередь Москва опровергла данные о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными САР. В МИД России заявили, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — заключается в выгораживании террористов и оправдании возможных силовых ударов извне.

Меркель исключила военную операцию в САР

Военнослужащие Германии не будут принимать участие в возможной военной акции против Дамаска. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном.

Однако она пояснила, что власти ФРГ сделают все чтобы «сигнализировать о неприемлемости использования химического оружия».

Более того, Меркель подчеркнула, что Берлин должен рассмотреть полный спектр возможных мер по ситуации в ближневосточной стране.

Франция ждет проверки данных по химатаке

Париж примет решение о возможности нанесения удара по Сирии после проверки данных о применении химоружия в городе Дума. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Когда мы решим… Нужно проверить всю информацию», — заявил Макрон.

Ряд западных стран ранее обвинил официальный Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума. Примечательно, в Генштабе России 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по территории страны.