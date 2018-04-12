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Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
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    Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

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    Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

    Москва, 12 апреля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры.

    «Да, был (телефонный разговор — ред.)», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости.

    Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

    В администрации турецкого лидера ранее рассказали о состоявшихся телефонных переговорах, отметив, что речь шла о событиях в Сирийской республике.

    Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега во время телефонного разговора договорились поддерживать тесный контакт по ситуации в Сирии. Сегодня Эрдоган также заявил, что его страна не намерена прекращать сотрудничество с Россией, США или Ираном на фоне кризиса вокруг Сирии.

    Автор: Тимур Румянцев
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