Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Москва, 12 апреля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры.

«Да, был (телефонный разговор — ред.)», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости.

В администрации турецкого лидера ранее рассказали о состоявшихся телефонных переговорах, отметив, что речь шла о событиях в Сирийской республике.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега во время телефонного разговора договорились поддерживать тесный контакт по ситуации в Сирии. Сегодня Эрдоган также заявил, что его страна не намерена прекращать сотрудничество с Россией, США или Ираном на фоне кризиса вокруг Сирии.