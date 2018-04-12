Адвокат просит суд отпустить бывшего топ-менеджера «Ростелекома» под залог до 100 млн рублей
Москва, 12 апреля. Адвокат просит отпустить бывшего топ-менеджера компании «Ростелеком» и совладельца «Национальных телематических систем» Алексея Нащекина под залог до ста миллионов рублей.
Алексею Нащекину предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Согласно полученной информации, его деяния повлекли тяжкие последствия. Следствие рассматривает бывшего топ-менеджера в качестве пособника. Свою вину Алексей Нащекин не признает.
«Попросим опросить в качестве свидетеля Ерофееву, она готова внести за Нащекина залог в размере 50 миллионов рублей, если этого не будет достаточно, мы готовы внести залог до 100 миллионов рублей», — цитирует РИА Новости адвоката.