Меню
Происшествия
Адвокат просит суд отпустить бывшего топ-менеджера «Ростелекома» под залог до 100 млн рублей
Общество
Новую серию «Маши и Медведя» посвятили российским космонавтам и показали Серовой
Следующая новость
Загрузка...

    Адвокат просит суд отпустить бывшего топ-менеджера «Ростелекома» под залог до 100 млн рублей

    70

    Адвокат просит суд отпустить бывшего топ-менеджера «Ростелекома» под залог до 100 млн рублей

    Москва, 12 апреля. Адвокат просит отпустить бывшего топ-менеджера компании «Ростелеком» и совладельца «Национальных телематических систем» Алексея Нащекина под залог до ста миллионов рублей.

    Алексею Нащекину предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Согласно полученной информации, его деяния повлекли тяжкие последствия. Следствие рассматривает бывшего топ-менеджера в качестве пособника. Свою вину Алексей Нащекин не признает.

    «Попросим опросить в качестве свидетеля Ерофееву, она готова внести за Нащекина залог в размере 50 миллионов рублей, если этого не будет достаточно, мы готовы внести залог до 100 миллионов рублей», — цитирует РИА Новости адвоката.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    17:49   12 Апреля 2018
    57
    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    17:44   12 Апреля 2018
    60
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    2214
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    2665