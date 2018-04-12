Рубль на подъеме: твитдипломатия Трампа сбила цену доллара и евро

Москва, 12 апреля. Рубль укрепил свои позиции к доллару и евро. Согласно данным Московской биржи, всего за час «американец» подешевел на два рубля.

Это произошло после заявлений Пентагона о том, что Штаты только «рассматривают доказательства» о якобы имевшей место «химической атаке» в сирийском городе Дума.

Так, 11 апреля по состоянию на 19.15 доллар на торгах ММВБ стоил 62,87 рубля, за евро давали 77,74 рубля. В течение дня евро достигал критической отметки в 80 рублей, а американская валюта на максимуме торговалась по 65 рублей.

Отметим, что на руку национальной валюте РФ сыграли и высказывания американского президента Дональда Трампа по Сирии. Если в среду, по определению журналиста Владимира Соловьева, он своими записями в Twitter фактически дошел до стадии ядерной войны, но сегодня политик поспешил заверить, что сообщение про «ракеты, летящие в Сирию», были не слишком уместным.

Правда, президент США не мог воздержаться от обвинений, но на этот раз всю ответственность возложил на демократов, которые «вывели из себя Россию».