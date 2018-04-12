Меню
Экономика
Рубль на подъеме: твитдипломатия Трампа сбила цену доллара и евро
Политика
Цинизм украинских временщиков: в МИД РФ отреагировали на ситуацию вокруг судна «Норд»
Следующая новость
Загрузка...

    Рубль на подъеме: твитдипломатия Трампа сбила цену доллара и евро

    106

    Рубль на подъеме: твитдипломатия Трампа сбила цену доллара и евро

    Москва, 12 апреля. Рубль укрепил свои позиции к доллару и евро. Согласно данным Московской биржи, всего за час «американец» подешевел на два рубля.

    Это произошло после заявлений Пентагона о том, что Штаты только «рассматривают доказательства» о якобы имевшей место «химической атаке» в сирийском городе Дума.

    Так, 11 апреля по состоянию на 19.15 доллар на торгах ММВБ стоил 62,87 рубля, за евро давали 77,74 рубля. В течение дня евро достигал критической отметки в 80 рублей, а американская валюта на максимуме торговалась по 65 рублей.

    Отметим, что на руку национальной валюте РФ сыграли и высказывания американского президента Дональда Трампа по Сирии. Если в среду, по определению журналиста Владимира Соловьева, он своими записями в Twitter фактически дошел до стадии ядерной войны, но сегодня политик поспешил заверить, что сообщение про «ракеты, летящие в Сирию», были не слишком уместным.

    Правда, президент США не мог воздержаться от обвинений, но на этот раз всю ответственность возложил на демократов, которые «вывели из себя Россию».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    17:44   12 Апреля 2018
    60
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    2214
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    2665
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    3450