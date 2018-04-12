Захарова назвала «необдуманным» заявление ВОЗ о пострадавших от «химатаки» в Сирии

Москва, 12 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая сообщила о том, что якобы «около 500 человек обратились в больницы с симптомами химического отравления после предполагаемой химатаки в сирийской Думе».

«За последние сутки, кто из вас не задал себе вопрос: «Это что война?». Прошло несколько часов, и стало ясно, как все это было сфабриковано. Руководство ВОЗ было недоступно для комментариев, при этом назвать пресловутых партнеров они не смогли. Не смогли обозначить и в какие медучреждения обратились 500 пострадавших, не сказали, кто подсчитывал пострадавших и убитых. Рассматриваем заявление ВОЗ как необдуманное и безответственное распространение информации, призываем организацию основываться на мнении экспертов, которые могут сделать заявления только после серьезной работы», — подчеркнула представитель ведомства.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язарович заявил, что ВОЗ до сих пор не может подтвердить химическую атаку в сирийском городе Дума, потому что своих представителей в пригороде Дамаска у нее нет.