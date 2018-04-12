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Генсек НАТО призвал Дамаск обеспечить доступ наблюдателям в Восточную Гуту
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    Генсек НАТО призвал Дамаск обеспечить доступ наблюдателям в Восточную Гуту

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    Генсек НАТО призвал Дамаск обеспечить доступ наблюдателям в Восточную Гуту

    Брюссель, 12 апреля. Военно-политический блок НАТО решительно осудил применение химоружия в Сирии и призвал Дамаск обеспечить доступ международной медицинской помощи и наблюдателей, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    «Мы решительно осуждаем применение химического оружия. НАТО считает применение отравляющих веществ угрозой международной безопасности», — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии. 

    По словам генсека, союзники НАТО «проводят консультации» для обсуждения того, каким может быть ответ на события в Сирии. Он призвал власти Сирии обеспечить беспрепятственный доступ в Восточную Гуту медиков и наблюдателей. А также обратился к РФ и Ирану, как к странам-гарантам, за содействием.

    Ранее страны Запада обвинили Дамаск в химатаке в сирийской Думе. Сирийские власти неоднократно заявляли, что не располагают химоружием, что подтверждали сотрудники ОЗХО.

     В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что специалисты РФ не обнаружили следов применения отравляющих веществ. Генштаб ВС РФ сообщил 11 апреля, что «Белые каски» устроили постановочную «химатаку» в Думе.

    Автор: Ирина Селезнева
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