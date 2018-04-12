Захарова отреагировала на заявление Блэра о силовой операции в Сирии

Москва, 12 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление экс-премьера Великобритании Тони Блэра о возможной силовой операции в Сирии.

Захарова напомнила, что Блэр когда-то уже принял решение о вторжении в Ирак, которое было принято на основе ошибочных данных. Это признал и сам Блэр, подчеркнула дипломат.

«А действия в Ираке создали условия для создания ИГИЛ1 (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России — прим. ред.), плоды этого мы пожинаем до сих пор. Россия приводила факты, отговаривала», — цитирует слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Она также отметила, что появление ИГ1 стало «плодом неумелой и глупой силовой политики в отношении Ирака и сопредельных стран».

«Это в Ираке террористы оттачивали свою технику для запугивания мирного населения. Это в Ираке уничтожили инфраструктуру и великие памятникия», — напомнила представитель МИД.

1 Организация запрещена на территории РФ.