Направленным на демонизацию РФ заказом назвали в Госдуме доклад ОЗХО по «делу Скрипаля»

Москва, 12 апреля. Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в Солсбери является «заказом», направленным на демонизацию России.

Таким мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Я не удивлен, что еще одна общественная организация... организация по запрету химоружия она себя дискредитировала в глазах не только России, но и мирового сообщества», — цитирует Красова РИА Новости.

Напомним, 12 апреля стало известно, что специалисты (ОЗХО) завершили работу в Солсбери и передали британскому правительству отчет о расследовании «дела Скрипалей». О том, чего стоит ждать от доклада ОЗХО, ранее рассказал эксперт по химоружию.

Как напоминают «Известия», специалисты Организации установили, что Сергея и Юлию Скрипаль действительно отравили нервно-паралитическим веществом, но не смогли установить его происхождение.