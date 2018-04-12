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Захарова назвала грубым нарушением устава ООН угрозу применения силы против Сирии
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    Захарова назвала грубым нарушением устава ООН угрозу применения силы против Сирии

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    Захарова назвала грубым нарушением устава ООН угрозу применения силы против Сирии

    Москва, 12 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию, которая сложилась вокруг Сирии.

    «На фоне успехов по переговорам в Восточной Гуте максимально активизировались экстремисты и их спонсоры. Спонсоры готовы пойти на самые радикальные действия ради реализации своих интересов», — приводит слова дипломата корреспондент Федерального агентства новостей.

    Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар позициям сирийских военных после того, как организация «Белые каски» заявила о якобы имевшем место использовании химического оружия в сирийской Думе.

    По словам Захаровой, данные сообщения имеют множество несостыковок. Однако это не смутило страны Запада, никто не потребовал расследования, а солидные СМИ «приняли на веру фейк о полутонной бомбе».

    «Сама по себе угроза силы является грубым нарушением устава ООН», — подчеркнула дипломат.

    Она также напомнила, что никто не хочет прислушиваться к информации о том, что врачи и военные не нашли следов отравляющего вещества в Думе.

    Автор: Герман Парло
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