Захарова про «химатаку» в Сирии: Мы не будем поддерживать ложные обвинения Запада

Москва, 12 апреля. Обвинения в адрес России из-за якобы произошедшей в Сирии химической атаки недопустимы, поскольку страны Запада не провели никакого расследования и не обладают полной картиной происходящего в Сирии. С таким заявлением выступила сегодня пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

«Из Вашингтона звучат обвинения, обвиняют и Россию, якобы РФ «разделяет ответственность за преступления против Асада, — приводит корреспондент Федерального агентства новостей слова представителя МИД. — Это звучит от Трампа, который объявил крестовый поход против фейков. Как можно угрожать силой на международной арене, не имея при этом полной картины происходящего?»

Захарова выразила надежду на то, что у западных партнеров России «хватит благоразумия вернуться в правовое поле».

«Никто не уполномочивал западных руководителей принимать роли следователей, судей и палачей, — подчеркнула Захарова. — Мы не стремимся к эскалации, но также не будем поддерживать ложные обвинения».

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в атаке с использованием химического оружия в городе Дума. Обвинения Запада в адрес Дамаска основаны на данных, предоставленных сирийской группой «Белые каски» — якобы, вертолет ВВС Сирии прилетел и сбросил в центре Думы «бомбу с хлором», в результате чего погибли 64 человека, в том числе много детей.

Между тем, российским специалистам не удалось обнаружить никаких следов применения химоружия в Думе, а врачи Сирийского Красного Полумесяца констатировали, что в течение нескольких дней после якобы имевшей место химатаки к ним не обратился ни один пострадавший от отравления.