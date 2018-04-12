Лондон хочет созвать заседание Совбеза ООН по докладу ОЗХО

Лондон, 12 апреля. Дипломатическое ведомство Великобритании запросило проведения заседания Совета безопасности ООН в связи с публикацией доклада Организации по запрещению химического оружия, посвященного инциденту в Солсбери, где получили отравления экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Предполагается, что заседание Совбеза ООН должно состояться на будущей неделе.

The UK has called for #UNSC meeting on the OPCW report on the Salisbury incident. We expect this to be held next week. https://t.co/81znOFW9Bl — UK at the UN ???????? (@UKUN_NewYork) April 12, 2018

Напомним, опубликованный сегодня доклад ОЗХО состоит из двух частей, одна из которых засекречена и будет представлена только странам-участницам организации — одной из них является Россия. В докладе подтверждается, что Сергей и Юлия Скрипали, а также полицейский из Солсбери получили серьезные отравления в результате воздействия химического вещества, однако не называется ни вещество, ни его химическая формула — эти данные доступны только в секретной части доклада. В открытой части доклада, эксперты ОЗХО ничего не сказали по вопросу происхождения отравляющего вещества.

Российская сторона подчеркивала ранее, что не примет результатов работы ОЗХО, пока к вещественным доказательствам не будут допущены российские специалисты.