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Лондон хочет созвать заседание Совбеза ООН по докладу ОЗХО
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    Лондон хочет созвать заседание Совбеза ООН по докладу ОЗХО

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    Лондон хочет созвать заседание Совбеза ООН по докладу ОЗХО

    Лондон, 12 апреля. Дипломатическое ведомство Великобритании запросило проведения заседания Совета безопасности ООН в связи с публикацией доклада Организации по запрещению химического оружия, посвященного инциденту в Солсбери, где получили отравления экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 

    Предполагается, что заседание Совбеза ООН должно состояться на будущей неделе.

    Напомним, опубликованный сегодня доклад ОЗХО состоит из двух частей, одна из которых засекречена и будет представлена только странам-участницам организации — одной из них является Россия. В докладе подтверждается, что Сергей и Юлия Скрипали, а также полицейский из Солсбери получили серьезные отравления в результате воздействия химического вещества, однако не называется ни вещество, ни его химическая формула — эти данные доступны только в секретной части доклада. В открытой части доклада, эксперты ОЗХО ничего не сказали по вопросу происхождения отравляющего вещества.

    Лондон хочет созвать заседание Совбеза ООН по докладу ОЗХО

    Российская сторона подчеркивала ранее, что не примет результатов работы ОЗХО, пока к вещественным доказательствам не будут допущены российские специалисты.

    Автор: Валентин Меликов
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