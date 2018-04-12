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На Украине обвинили Обаму в потере Крыма
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    На Украине обвинили Обаму в потере Крыма

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    На Украине обвинили Обаму в потере Крыма

    Киев, 12 апреля. Украина потеряла Крым из-за нерешительности бывшего президента США Барака Обамы, считает украинский политтехнолог Тарас Березовец. Об этом он заявил, выступая на либеральном форуме «Свободной России».

    По его словам, в 2014 году американские сенаторы во главе с известным «ястребом» Джоном Маккейном предложили Обаме посетить Крым, а также провести консультации с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, однако хозяин Белого дома отказался.

    «Это было последней попыткой избежать военного сценария. В ответ Обама заявил, что у него все под контролем, и что он считает происходящее обычным шантажом. К сожалению, в лице западных лидеров в 2014 года не оказалось своих Черчиллей», — цитирует Березовеца «ПолитНавигатор».

    Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

    Автор: Антон Соколов
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