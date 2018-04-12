Все идет по плану: Новак заявил об уверенности в реализации «Северного потока-2»

Москва, 12 апреля. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил об уверенности в реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку в первую очередь он является коммерческим проектом, в нем заинтересованы все европейские потребители и компании.

Новак напомнил, что сегодня компания оператор Nord Stream AG2 получила от Финляндии второе разрешение на строительство газопровода. Таким образом, с Хельсинки вопрос о «Северном потоке-2» закрыт окончательно.

«В плановом режиме идет работа и с другими государствами, в частности с Данией и Швецией», — уточнил он.

Напомним, полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода Nord Stream 2 AG получила и в Германии.