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Все идет по плану: Новак заявил об уверенности в реализации «Северного потока-2»
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    Все идет по плану: Новак заявил об уверенности в реализации «Северного потока-2»

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    Все идет по плану: Новак заявил об уверенности в реализации «Северного потока-2»

    Москва, 12 апреля. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил об уверенности в реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку в первую очередь он является коммерческим проектом, в нем заинтересованы все европейские потребители и компании.

    Новак напомнил, что сегодня компания оператор Nord Stream AG2 получила от Финляндии второе разрешение на строительство газопровода. Таким образом, с Хельсинки вопрос о «Северном потоке-2» закрыт окончательно.

    «В плановом режиме идет работа и с другими государствами, в частности с Данией и Швецией», — уточнил он.

    Напомним, полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода Nord Stream 2 AG получила и в Германии.

    Автор: Алексей Громов
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