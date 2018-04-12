Пожар в ТЦ «Персей»: еще двоих пострадавших выписали из больницы

Москва, 12 апреля. Из НИИ имени Склифосовского выписаны еще двое спасателей, пострадавшие в результате пожара в московском торговом центре «Персей».

«Все они выписаны», — сообщили журналистам в медицинском учреждении, передает РИА Новости.

Пожар в торговом центре на Малой Семеновской улице на востоке российской столицы произошел 4 апреля. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Жертвой пожара в «Персее» стал сотрудник торгового центра. Согласно предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания. По словам сотрудников экстренных служб, на данный момент эта версия рассматривается в качестве основной.