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Пожар в ТЦ «Персей»: еще двоих пострадавших выписали из больницы
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    Пожар в ТЦ «Персей»: еще двоих пострадавших выписали из больницы

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    Пожар в ТЦ «Персей»: еще двоих пострадавших выписали из больницы

    Москва, 12 апреля. Из НИИ имени Склифосовского выписаны еще двое спасателей, пострадавшие в результате пожара в московском торговом центре «Персей».

    «Все они выписаны», — сообщили журналистам в медицинском учреждении, передает РИА Новости.

    Пожар в торговом центре на Малой Семеновской улице на востоке российской столицы произошел 4 апреля. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Жертвой пожара в «Персее» стал сотрудник торгового центра. Согласно предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания. По словам сотрудников экстренных служб, на данный момент эта версия рассматривается в качестве основной.

    Пожар в ТЦ «Персей»: еще двоих пострадавших выписали из больницы

    Автор: Тимур Румянцев
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