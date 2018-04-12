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Украина и Турция готовы активизировать совместные проекты в энергетике
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    Украина и Турция готовы активизировать совместные проекты в энергетике

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    Украина и Турция готовы активизировать совместные проекты в энергетике

    Киев, 12 апреля. Украина и Турция готовы активизировать реализацию совместных проектов в энергетической сфере. Об этом заявил в четверг премьер-министр Украины Владимир Гройсман по итогам встречи с главой МВД Турции Сулейманом Сойлу.

    «Украина и Турция готовы активизировать реализацию совместных проектов в наиболее востребованных сферах — энергетической, авиационной и военно-технической», — заявил глава правительства Украины.

    Он сообщил, что Анкара является стратегическим партнером для Киева, и укрепление взаимодействия и сотрудничества в торгово-экономической области является одной из главных предпосылок благополучного развития стратегического партнерства.

    Гройсман подчеркнул важность «попыток обеих сторон усилить экономический аспект сотрудничества».

    Автор: Дана Балан
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