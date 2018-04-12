Украина и Турция готовы активизировать совместные проекты в энергетике

Киев, 12 апреля. Украина и Турция готовы активизировать реализацию совместных проектов в энергетической сфере. Об этом заявил в четверг премьер-министр Украины Владимир Гройсман по итогам встречи с главой МВД Турции Сулейманом Сойлу.

«Украина и Турция готовы активизировать реализацию совместных проектов в наиболее востребованных сферах — энергетической, авиационной и военно-технической», — заявил глава правительства Украины.

Он сообщил, что Анкара является стратегическим партнером для Киева, и укрепление взаимодействия и сотрудничества в торгово-экономической области является одной из главных предпосылок благополучного развития стратегического партнерства.

Гройсман подчеркнул важность «попыток обеих сторон усилить экономический аспект сотрудничества».