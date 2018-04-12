Совфед обсудит задержание российских моряков на Украине после очередной провокации Киева

Москва, 12 апреля. Международный комитет Совета Федерации в понедельник после очередной провокации Киева обсудит ситуацию с задержанием российских судов и их экипажей на Украине, сообщил глава комитета Константин Косачев.

Сенатор пояснил, что такое решение связано с арестом еще одного российского судна на Украине – корабля компании Trans Services Maritime, подчеркнув, что данные действия Киева являются провокацией в отношении РФ.

«Власти Украины совершили очередную провокацию в отношении Российской Федерации, подвергнув аресту судно российской компании Trans Services Maritime по ходатайству так называемой «прокуратуры АР Крым». Ранее пограничная служба Украины задержала рыболовецкое судно «Норд», также следовавшее под флагом РФ», — напомнил Косачев на своей странице в Facebook.

Глава международного комитета Совфеда подчеркнул, что 16 апреля парламентарии вместе с представителями профильных министерств и ведомств рассмотрят данную тему, обсудят юридические аспекты и дальнейшие меры, в том числе шаги по парламентской линии.

Напомним, в конце марта украинские пограничники взяли на абордаж крымское рыболовецкое судно «Норд» с 10 членами экипажа на борту. Киев обвинил их в якобы незаконном вхождении в Крым.

Позже Украина арестовала еще одно российское судно, принадлежащее компании Trans Services Maritime. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, оно якобы незаконно добывало в районе Каркинитского залива Черного моря.