Студия Артемия Лебедева отсудила у «Российских ипподромов» 500 тыс. за свой шрифт

Москва, 16 апреля. Студия Артемия Лебедева отсудила полмиллиона рублей у ОАО «Российские ипподромы» за нарушение авторских прав при использовании курсивного шрифта «Клементина», созданного дизайнерами Студии.

Согласно постановлению Московского арбитражного суда, которое оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей, компания «Российские ипподромы» в 2016 году применила шрифт «Клементина» для оформления рекламных материалов на своем сайте, а также использовала в качестве элемента украшения сцены во время проведения «Дней Франции в России» и в приглашениях на это мероприятие.

В качестве компенсации Студия Артемия Лебедева требовала с «Российских ипподромов» 1 млн рублей. Однако суд постановил выплатить вдвое меньше.

«Суд, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 500 тысяч рублей», — говорится в документе.

К моменту публикации компания ООО «Российские ипподромы» не смогло предоставить ФАН комментарий по данному судебному решению.

Как рассказал ФАН специалист по авторскому праву, председатель президиума московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин, при спорах о нарушении авторских прав часто суд предписывает компенсации в размере 10-20 тысяч рублей. Поэтому присужденная Студии Лебедева сумма в полмиллиона кажется солидной.

«На самом деле 500 тысяч рублей — не такая уж и большая сумма. Просто мы привыкли, что при нарушении авторского права, например, на произведения, очень часто суд выносит решение о компенсации в 10 тысяч рублей, — отметил Жорин. — По большому счету, не имеет значения, рассматривается авторское право на шрифт или какое-то иное произведение. Это — интеллектуальная собственность. И по закону существует несколько способов защиты нарушенного авторского права: либо компенсация от 10 тысяч рублей до 5 млн рублей, либо компенсация в двойном размере от стоимости права. Когда я представляю интересы клиентов в судах, я люблю требовать двойную стоимость нарушенного права, потому что в первом случае сумма всегда остается на рассмотрение суда».

Студия Лебедева часто судится из-за незаконного использования своих шрифтов. Например, в 2015 году был подан иск к издательству «Эксмо», которое использовало опять же «Клементину» при оформлении обложек 12 детективов Татьяны Устиновой. Студия требовала взыскать с издательства 1,5 млн рублей, однако в итоге суд постановил выплатить лишь десятую часть этой суммы — 150 тысяч рублей. Затем издательство подало апелляцию, и в итоге стороны пришли к мировому соглашению, согласно которому Студия согласилась на компенсацию в 30 тысяч рублей.

Шрифт «Клементина» в 2011 году разработала дизайнер Елена Новоселова (права принадлежат Студии Артемия Лебедева). Он быстро завоевал популярность у владельцев известных брендов. Так, его использовали в рекламной продукции сеть супермаркетов «Перекресток», кофейня «Шоколадница» и другие компании. Стоимость лицензии на шрифт указана на сайте Студии. Например, год использования шрифта в печатной продукции тиражом менее 100 тысяч экземпляров будет стоить порядка 20 тысяч рублей, на сайтах и мобильных приложениях — 4 тысячи рублей.

Напомним, иски о нарушении авторских прав при использовании шрифтов регулярно подают различные дизайнерские студии. Чаще всего компенсации оказываются в пределах 100-200 тысяч рублей.

В 2014 году Научно-производственное объединение «ПараТайп», специализирующееся на создании шрифтов, взыскало 100 тысяч рублей у компании «Издательство Яуза» за несанкционированное использование шрифта при оформлении обложки книги Анатолия Терещенко «Чистилище СМЕРШа. Сталинские «волкодавы».

В 2016 году НПО «ПараТайп» вчинило иск в 1 млн рублей к страховой компании «РЕСО-Гарантия» за многолетнее использование шрифтов «FreeSet» и «Helios». В итоге суд постановил взыскать 480 тысяч рублей, принимая во внимание количество лет, на протяжении которых нарушались авторские права.