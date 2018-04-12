Путин отметил независимость развития марсианских программ от политики
Москва, 12 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что работа по развитию марсианских программ не зависит от политики.
Путин во время посещения павильона «Космос» на ВДНХ выразил надежду, что Россия будет принимать участие в марсианских программах. Он отметил, что в настоящее время существуют две такие программы.
«С партнерами подписаны соответствующие соглашения», — констатировал президент.
«Слава Богу, эта сфера деятельности не затрагивает проблемные сферы политики, поэтому надеюсь, все будет развиваться», — заметил российский лидер.
Глава страны выразил надежду, что эта сфера останется независима от политики и в дальнейшем.