Стало известно, когда эксперты ОЗХО прибудут в Дамаск

Дамаск, 12 апреля. Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 13 апреля прибудут в Дамаск. Они будут заниматься изучением информации о якобы имевшем место инциденте с химическим оружием в сирийской Думе.

Как сообщил осведомленный с планами экспертов источник, программа их пребывания в Сирии будет определена в пятницу.

«От ОЗХО приезжают завтра (13 апреля — прим. ФАН). Как приедут — будет понятен план действий», — приводит комментарий источника РИА Новости.

Напомним, западные страны обвиняют сирийские правительственные войска в причастности к химатаке в Восточной Гуте. Дамаск, как и Минобороны РФ, опроверг сообщения о бомбе с хлором, якобы сброшенной на Думу.

Отметим, в МИД РФ ранее заявили, что Москва рассчитывает, что Дамаск окажет экспертам ОЗХО полное содействие.