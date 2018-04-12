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Стало известно, когда эксперты ОЗХО прибудут в Дамаск
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    Стало известно, когда эксперты ОЗХО прибудут в Дамаск

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    Стало известно, когда эксперты ОЗХО прибудут в Дамаск

    Дамаск, 12 апреля. Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 13 апреля прибудут в Дамаск. Они будут заниматься изучением информации о якобы имевшем место инциденте с химическим оружием в сирийской Думе.

    Как сообщил осведомленный с планами экспертов источник, программа их пребывания в Сирии будет определена в пятницу.

    «От ОЗХО приезжают завтра (13 апреля — прим. ФАН). Как приедут — будет понятен план действий», — приводит комментарий источника РИА Новости.

    Напомним, западные страны обвиняют сирийские правительственные войска в причастности к химатаке в Восточной Гуте. Дамаск, как и Минобороны РФ, опроверг сообщения о бомбе с хлором, якобы сброшенной на Думу. 

    Отметим, в МИД РФ ранее заявили, что Москва рассчитывает, что Дамаск окажет экспертам ОЗХО полное содействие.  

    Автор: Федор Веснин
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