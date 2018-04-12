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Экс-президент США Картер предостерег Трампа от войны с Россией
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    Экс-президент США Картер предостерег Трампа от войны с Россией

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    Экс-президент США Картер предостерег Трампы от войны с Россией

    Москва, 12 апреля. Бывший президент США Джимми Картер предупредил американского лидера Дональда Трампа о том, что любой ядерный удар может стать катастрофой для всего человечества. Такое заявление было сделано в интервью изданию Associated Press в среду, 11 апреля.

    Джимми Картер предупредил, что Трамп должен избегать любых военных действий против России, Сирии и Северной Кореи.

    «Я молюсь за то, что чтобы наша страна существовала в мирных условиях, не преувеличивала и не усугубляла вызовов, исходящих от Северной Кореи, из России или Сирии», — подчеркнул бывший президент.

    Также экс-президент США выразил надежду, что действующий американский лидер осознает, что «любой обмен ядерными ударами станет катастрофой для всех людей». 93-летний Картер добавил, что даже небольшое военное нападение «является опасной вещью», которое может вывести общую ситуацию из-под контроля.

    Напомним, что президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter пост с угрозами касательно возможного ракетного удара по Сирии. Американский лидер призвал Москву готовиться: «Готовься, Россия, потому что они[ракеты]прилетят, современные и продвинутые».   

    Автор: Дарья Смолина
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