Экс-президент США Картер предостерег Трампа от войны с Россией

Москва, 12 апреля. Бывший президент США Джимми Картер предупредил американского лидера Дональда Трампа о том, что любой ядерный удар может стать катастрофой для всего человечества. Такое заявление было сделано в интервью изданию Associated Press в среду, 11 апреля.

Джимми Картер предупредил, что Трамп должен избегать любых военных действий против России, Сирии и Северной Кореи.

«Я молюсь за то, что чтобы наша страна существовала в мирных условиях, не преувеличивала и не усугубляла вызовов, исходящих от Северной Кореи, из России или Сирии», — подчеркнул бывший президент.

Также экс-президент США выразил надежду, что действующий американский лидер осознает, что «любой обмен ядерными ударами станет катастрофой для всех людей». 93-летний Картер добавил, что даже небольшое военное нападение «является опасной вещью», которое может вывести общую ситуацию из-под контроля.

Напомним, что президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter пост с угрозами касательно возможного ракетного удара по Сирии. Американский лидер призвал Москву готовиться: «Готовься, Россия, потому что они[ракеты]прилетят, современные и продвинутые».