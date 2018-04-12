Меню
Экономика
«Силовые машины» хотят разработать собственные технологии вместо турбин Siemens
Украина
На Украине обвинили Обаму в потере Крыма
Следующая новость
Загрузка...

    «Силовые машины» хотят разработать собственные технологии вместо турбин Siemens

    52

    «Силовые машины» хотят разработать собственные технологии вместо турбин Siemens

    Москва, 12 апреля. Российская компания «Силовые машины» заявила о готовности разработать собственную технологию, которая заменит установленные в Крыму газовые турбины Siemens. Об этом в четверг заявил глава совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов, выступая на заседании комиссии правительства РФ по импортозамещению.

    В то же время он отметил, что для осуществления подобного проекта необходимо привлечь государственное финансирование.

    «России необходима своя технология газовых турбин. И мы готовы взять на себя обязательство сделать такую технологию. Но для этого мы бы просили государственно-частное партнерство в освоении газовых турбин. Мы готовы, например, взять на себя половину расходов», — отметил Мордашов.

    Напомним, что в январе США ввели санкции против «Силовых машин» в связи с поставкой модернизированных турбин Siemens в Крым, с которым США и ЕС запретили экономическое сотрудничество всем западным компаниям. В апреле Соединенные Штаты расширили антироссийский список санкций.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    1890
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    2050
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    2638
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    698