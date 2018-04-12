«Силовые машины» хотят разработать собственные технологии вместо турбин Siemens

Москва, 12 апреля. Российская компания «Силовые машины» заявила о готовности разработать собственную технологию, которая заменит установленные в Крыму газовые турбины Siemens. Об этом в четверг заявил глава совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов, выступая на заседании комиссии правительства РФ по импортозамещению.

В то же время он отметил, что для осуществления подобного проекта необходимо привлечь государственное финансирование.

«России необходима своя технология газовых турбин. И мы готовы взять на себя обязательство сделать такую технологию. Но для этого мы бы просили государственно-частное партнерство в освоении газовых турбин. Мы готовы, например, взять на себя половину расходов», — отметил Мордашов.

Напомним, что в январе США ввели санкции против «Силовых машин» в связи с поставкой модернизированных турбин Siemens в Крым, с которым США и ЕС запретили экономическое сотрудничество всем западным компаниям. В апреле Соединенные Штаты расширили антироссийский список санкций.