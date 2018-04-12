«Артек» вышел на связь с МКС в День космонавтики

Симферополь, 12 апреля. Участники космической смены в детском лагере «Артек» в День космонавтики вышли на связь с Международной космической станцией, сообщает пресс-служба лагеря.

В ходе телемоста находящиеся на МКС российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев назвали имя 100-тысячного «артековца» с момента воссоединения Крыма с Россией. Ею стала жительница Челябинска Дарья Пашнина.

Космическая смена открылась в «Артеке» в четверг. Она получила название «Астероид № 1956». На смену в лагерь съехалось около трех тысяч детей из разных уголков России, а также из Казахстана, Эстонии, Турции, Финляндии, Италии, Греции, Украины, Швеции, Ирландии, Белоруссии и Хорватии. Смена организована Роскосмосом и Самарским национальным исследовательским университетом имени Королева.

Напомним, 12 апреля Россия отмечает День космонавтики. Праздник был учрежден 9 апреля 1962 года указом Президиума Верховного совета СССР и приурочен к первому полету человека в космос. Его 12 апреля 1961 года совершил советский космонавт Юрий Гагарин.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам народного референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение полуострова с РФ.