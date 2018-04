«Служить американским миллиардерам»: СМИ рассказали, зачем нужны США антироссийские санкции

Международное агентство новостей Reuters 6 апреля опубликовало список российских бизнесменов и чиновников, которые попали под санкции США в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в выборы 2016 года в США и другой «враждебной деятельностью».

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Strategy of US Anti-Russia Sanctions Becomes Clearer (Стратегия антироссийских санкций США становится понятнее), опубликованной порталом Strategic-Culture.

Указанный агентством список, однако, лишний раз подтверждает, что экономические санкции США в отношении России ориентированы в основном на следующие четыре категории «жертв»:

1. Российские конкуренты крупнейших американских международных нефтяных компаний.

2. Российские конкуренты Lockheed Martin и других международных американских производителей оружия.

3. Российские банки, которые предоставляют кредиты этим фирмам. Некоторые из этих банков имеют и другие тесные связи с этими фирмами.

4. Российские правительственные чиновники и миллиардеры, которые сотрудничают с президентом России Владимиром Путиным.

Что характерно, лидер России не позволяет частным инвесторам (и особенно иностранцам) контролировать поставщиков оружия для российской армии. Он выражает мнение, что производители оружия должны представлять государство, а не наоборот. Для сравнения, Запад почти полностью полагается на частных производителей оружия. Кроме того, иностранные лица не могут контролировать природные ресурсы России (нефтяные компании, горнодобывающая промышленность и землевладение, в том числе сельскохозяйственные земли).

Однако наиболее важным является российский закон о стратегических инвестициях, в соответствии с которым оборона, природные ресурсы, средства массовой информации и монополии могут контролироваться только правительством и гражданами России. Отказ России позволить американским миллиардерам выкупать контроль над этими сферами, и, следовательно, правительством, в значительной степени является причиной «наказаний» со стороны США.

В декабре 2017 года американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor, которая работает на ЦРУ и крупные американские корпорации, подвела итоги предыдущих экономических санкций США против России.

«Основные из них в настоящее время введены в связи со случаями нарушения прав человека и конфликтом в Украине. В конце 2012 года Соединенные Штаты расширили санкции советской эпохи по поводу нарушений прав человека и одобрили «закон Магнитского», чтобы наказать тех, кто считается виновным в смерти российского налогового бухгалтера Сергея Магнитского, якобы разоблачителя, который расследовал «случаи злоупотребления полномочиями и схему налогового мошенничества Кремля». Украинские санкции введены из-за предполагаемого на Западе участия России в конфликте в Донбассе, российской поддержки прежней власти, крушения самолета Малайзийских авиалиний и возвращения Крыма», — значится в документе Stratfor.

Неплохой обзор. Но Stratfor получает часть своих доходов от ЦРУ, и поэтому часто выдает ложь за факты. Магнитский на самом деле никогда не был «разоблачителем». Наоборот — он помогал американскому хедж-фонду незаконно избегать налогов, которые полагалась российскому государству, и сумма которых оценивалась в 230 миллионах долларов. И мошенничество раскрылось не Магницким-разоблачителем, а, по сути, бухгалтером, которая боялась быть привлеченной к ответственности, если не сообщит в полицию об уклонении от уплаты налогов, над которым она работала.

Кроме того, «наказать тех, кто считается виновным в смерти» Магнитского, также является ложью, потому что единственным человеком, который так «считал», был американский налоговый мошенник, на которого работал Магнитский. Именно он обвинил российскую полицию в смертельном избиении заключенного Магнитского, а в качестве «доказательства» своих обвинений использовал поддельный «перевод» на английский язык, который американские и европейские чиновники приняли за чистую монету.

Под «нарушениями прав человека и конфликтом в Украине», Stratfor, очевидно имеет в виду «самый неприкрытый госпереворот в истории», когда в феврале 2014 года было свергнуто демократически избранное правительство, а затем начались этнические чистки жителей областей, которые больше других поддерживали свергнутого США президента. На самом деле, американские аналитические центры даже критиковали Обаму за недостаточную поддержку нового украинского режима в ходе бомбардировок восточных районов.

Для финансирования такой «филантропии» миллиардеры Америки и получают «благотворительные» налоговые вычеты. Независимо от того, насколько агрессивно президент США относится к России, американская аристократия все равно будет жаловаться и говорить, что американское правительство должно делать больше для «защиты прав человека» за рубежом.

В этом и есть суть американских антироссийских санкций: служить американским миллиардерам.