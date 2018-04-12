Сирия, 12 апреля. Последняя партия боевиков «Джейш Аль-Ислам»***** выехала из Восточной Гуты. Турция формирует новую администрацию в Африне. ССА** обвинила курдские отряды YPG в организации взрыва на севере провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: конфисковали все оружие у боевиков «Армии Ислама» в Восточной Гуте.

«Исламское государство»1: понесло потери в провинции Ниневия в Ираке.

Сирийская свободная армия (ССА): обстреляла авиабазу САА недалеко от гор Восточного Каламуна в Дамаске; обвинила отряды YPG в организации взрыва в городе Азаз в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: утверждает, что в провинции Дейр-эз-Зор прогремели взрывы.

«Джейш Аль-Ислам»*****: полностью покинула Восточную Гуту.

Турция: формирует новую администрацию в городе Африн на северо-западе Алеппо.

Провинция Дамаск

Военный источник в сети Twitter (Elizrael) сообщает о том, что последний конвой боевиков «Джейш Аль-Ислам» и членов их семей покинул Думу и направился на север Сирийской Арабской Республики (САР). Новостной портал Al Masdar News опубликовал уточненные данные о количестве оружия, переданного боевиками антиправительственной организации военнослужащим Сирийской арабской армии (САА). Среди конфискованного вооружения — зенитный ракетный комплекс «Оса», который был захвачен радикалами «Армии Ислама» во время одного из нападений на позиции правительственных подразделений. Кроме того, джихадисты оставили большое количество противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Напомним, передача оружия силам САР была одним из ключевых условий заключения перемирия и эвакуации боевиков из Гуты в Алеппо.

Тем временем внезапно активизировались боевики, дислоцирующиеся в горах Восточного Каламуна. По информации Twitter-канала (MrKyruer), отряды Сирийской свободной армии (ССА) выпустили ракеты «Град» в сторону авиабазы правительственных подразделений. Сведений о потерях со стороны САА пока не поступало.

Провинция Алеппо

Произошел мощный взрыв в городе Азаз, расположенном северо-западнее Алеппо. Бомба была заложена недалеко от здания мечети Аль-Майтим в одном из автомобилей, передает военный источник в социальной сети Twitter (turkySyr1). По предварительным сообщениям, в результате взрыва по меньшей мере шесть мирных жителей были убиты, еще 10 гражданских лиц получили ранения. Напомним, населенный пункт находится под контролем протурецкой Сирийской свободной армии (ССА). Согласно информации местных активистов, взрывное устройство было активировано удаленно. Боевики обвинили в организации теракта радикально настроенных членов курдского формирования Отряды народной самообороны (YPG). Напомним, ранее курдские отряды, связанные с запрещенной в Турции Рабочей Партией Курдистана (РПК), понесли серьезные территориальные потери в Африне. Кроме того, силы YPG также лишились множества солдат.

Агентство новостей Rudaw English сообщает о том, что Турция тем временем начала формировать новую администрацию в городе Африн. В состав руководства войдут 11 курдов, восемь арабов и один турок.

Провинция Дейр-эз-Зор

Подконтрольное вооруженной оппозиции новостное агентство Sound and Picture сообщает о том, что на территориях, занимаемых Сирийской арабской армией (САА) и проасадовскими ополченческими отрядами на юго-востоке региона, прогремели несколько взрывов. Тем не менее официальные источники данную информацию пока не подтверждали. Ракетные снаряды могли быть выпущены террористами «Исламского государства», укрепившимися на левом побережье Евфрата, занимаемом курдскими Демократическими силами Сирии**** (SDF).

Ирак

В провинции Ниневия продолжилась военная операция, направленная на ликвидацию подпольных групп «Исламского государства». Как передает агентство новостей Al Masdar News, иракские вооруженные силы арестовали шестерых боевиков террористической группировки, скрывавшихся недалеко от их прежней крепости в районе Аль-Вахда на юго-востоке города Мосул. Задержанные предстанут перед судом. Напомним, ИГИЛ1 в Ираке было уничтожено в декабре 2017 года, однако, несмотря на потерю ранее занимаемых территорий, ИГИЛовцы все еще представляют угрозу для страны, поскольку во время боевых действий часть боевиков бежала в безлюдные районы, где скрывается до сих пор.

Между тем в провинции Аль-Анбар к северу от населенного пункта Ар-Рамади было обнаружено массовое захоронение, в котором были погребены сгоревшие тела мирных жителей или военнослужащих армии Ирака. Вероятно, они были казнены террористами ИГИЛ еще во время оккупации данных территорий.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)