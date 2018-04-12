В Минобороны рассказали, когда крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ России

Москва, 12 апреля. Российский крейсер-авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ РФ в 2021 году, судно пройдет ремонт на Мурманском заводе. Об этом сообщил замглавы Минобороны России Юрий Борисов.

«Адмиралу Кузнецову» полностью заменят котлы энергоустановки, а также часть оборудования. Техобслуживание планируется завершить к 2020 году и передать на флот год спустя, сказал Борисов, пишет РИА Новости.

Отмечается, что обновление корабля будет стоить порядка 50 млрд рублей. В эту сумму входит и установка новейшей системы связи, автоматизация рабочих мест моряков.

Напомним, что крейсер в 2016 году прошел боевое крещение у берегов Сирии. Он выполнял боевых задачи, в рамках которых с палубы стартовали многоцелевые истребители Су-33.