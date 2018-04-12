Меню
Новороссия
Ополченцы ДНР закрыли телами школьников при обстреле ВСУ окраины Горловки
Общество
Новую серию «Маши и Медведя» посвятили российским космонавтам и показали Серовой
Следующая новость
Загрузка...

    Ополченцы ДНР закрыли телами школьников при обстреле ВСУ окраины Горловки

    580

    Ополченцы ДНР закрыли телами школьников при обстреле ВСУ окраины Горловки

    Донецк, 12 апреля. ВСУ обстреляли школьный автобус с детьми на окраине Горловки в Донбассе, пострадавших нет, заявил исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.

    Украинские силовики обстреляли школьный автобус на окраине Горловки, в котором находилось не менее 30 детей. По словам представителя администрации Горловки Ивана Приходько, ВСУ использовали стрелковое оружие. 

    «Бойцы ДНР помогли детям выгрузиться и закрывали их своими телами. К счастью, пострадавших нет», — добавил он.

    ВСУ постоянно срывают договоренности о режиме тишины, обстреливая территории Донбасса. Ранее сообщалось, что украинские военные 27 раз нарушили перемирие, выпустив по ДНР более шестисот снарядов.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    17:49   12 Апреля 2018
    57
    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    17:44   12 Апреля 2018
    60
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    2214
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    2665