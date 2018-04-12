Ополченцы ДНР закрыли телами школьников при обстреле ВСУ окраины Горловки

Донецк, 12 апреля. ВСУ обстреляли школьный автобус с детьми на окраине Горловки в Донбассе, пострадавших нет, заявил исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.

Украинские силовики обстреляли школьный автобус на окраине Горловки, в котором находилось не менее 30 детей. По словам представителя администрации Горловки Ивана Приходько, ВСУ использовали стрелковое оружие.

«Бойцы ДНР помогли детям выгрузиться и закрывали их своими телами. К счастью, пострадавших нет», — добавил он.

ВСУ постоянно срывают договоренности о режиме тишины, обстреливая территории Донбасса. Ранее сообщалось, что украинские военные 27 раз нарушили перемирие, выпустив по ДНР более шестисот снарядов.