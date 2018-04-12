Интерьер самого бюджетного кроссовера Skoda слили в Сеть

Пекин, 12 апреля. Фотошпионы опубликовали в Сети снимки второго по счету внедорожника китайского автомобильного концерна Skoda. Модель Kamiq была замечена без камуфляжа, что свидетельствует о скором появлении модели на автомобильном рынке.

Отмечается, что машина построена на базе платформы MQB, которая позволила сохранить достаточно большие габариты. Эксперты отметили, что китайский кроссовер по размеру схожий с популярным на российском рынке Hyundai Creta.

Инженеры оборудовали автомобиль особым двигателем ЕА211 Evo, который устанавливается лишь в китайские версии транспортных средств — 1,5-литровый мотор мощностью 110 лошадиных сил.

Известно, что новый бюджетный кроссовер Skoda Kamiq появится на российском рынке грядущим летом, а официальная презентация, по всей видимости, пройдет в китайской столице 25 апреля.