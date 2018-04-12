Замгенсека НАТО отправилась с визитом в Киев

Брюссель, 12 апреля. Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер отправляется с визитом на Украину. Рабочая поездка продлится с 12 по 13 апреля.

В пресс-службе альянса уточнили, что в графике Гетемюллер запланированы встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, заместителем главы Минобороны Анатолием Петренко, а также вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе. Встретится она и с другими официальными лицами.

Кроме того, в пятницу замгенсека НАТО выступит на Киевском форуме по безопасности. На полях мероприятия сегодня уже выступил постоянный представитель США при альянсе Кей Бейли Хатчисон, заявивший, что США рады стремлению Киева в НАТО, но «приобретение членства в организации не происходит мгновенно, каждая страна проходит разный путь».

По мнению ряда экспертов, Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет. Однако лидер Украины Петр Порошенко в конце марта заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в организации.