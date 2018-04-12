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Замгенсека НАТО отправилась с визитом в Киев
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    Замгенсека НАТО отправилась с визитом в Киев

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    Замгенсека НАТО отправилась с визитом в Киев

    Брюссель, 12 апреля. Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер отправляется с визитом на Украину. Рабочая поездка продлится с 12 по 13 апреля.

    В пресс-службе альянса уточнили, что в графике Гетемюллер запланированы встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, заместителем главы Минобороны Анатолием Петренко, а также вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе. Встретится она и с другими официальными лицами.

    Кроме того, в пятницу замгенсека НАТО выступит на Киевском форуме по безопасности. На полях мероприятия сегодня уже выступил постоянный представитель США при альянсе Кей Бейли Хатчисон, заявивший, что США  рады стремлению Киева в НАТО, но «приобретение членства в организации не происходит мгновенно, каждая страна проходит разный путь».

    По мнению ряда экспертов, Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет. Однако лидер Украины Петр Порошенко в конце марта заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в организации.

    Автор: Алексей Громов
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