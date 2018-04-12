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Уже пробили «дно»: Косачев не ждет ухудшения отношений между США и РФ с приходом Помпео
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    Уже пробили «дно»: Косачев не ждет ухудшения отношений между США и РФ с приходом Помпео

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    Уже пробили «дно»: Косачев не ждет ухудшения отношений между США и РФ с приходом Помпео

    Москва, 12 апреля. Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что не считает, что с назначением Майка Помпео госсекретарем США отношения между Вашингтоном и Москвой ухудшатся.

    Косачев прокомментировал заявление Помпео о том, что после возможного его назначения на пост главы Госдепа США с «мягкой» политикой в отношении России будет покончено. Он отметил, что претенденту на высокий пост в США необходимо «пройти жернова конгресса для утверждения в должности», где главным критерием является «безупречная «анкета» по России».

    «Поэтому считать, что с приходом нового госсекретаря точно будет хуже, не совсем правильно, — заметил российский сенатор, — и так уже отношения пробили очередное «дно».

    Ранее президент США Дональд Трамп пожелал удачи Помпео на слушаниях в комитете Сената Конгресса Соединенных Штатов по иностранным делам, которые приурочены к его утверждению на пост главы Госдепа.

    Уже пробили «дно»: Косачев не ждет ухудшения отношений между США и РФ с приходом Помпео

    Автор: Катерина Тимошенская
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