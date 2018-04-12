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НАТО призывает Дамаск обеспечить наблюдателям беспрепятственный доступ в Думу
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    НАТО призывает Дамаск обеспечить наблюдателям беспрепятственный доступ в Думу

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    НАТО призывает Дамаск обеспечить наблюдателям беспрепятственный доступ в Думу

    Брюссель, 12 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает Дамаск в связи с произошедшей «химатакой» в городе Дума в Восточной Гуте обеспечить беспрепятственный доступ международной медицинской помощи и наблюдателей.

    «Мы призываем режим в Сирии обеспечить беспрепятственный доступ для международной медицинской помощи и наблюдателей», — заявил он на пресс-конференции с премьером Словакии.

    Столтенберг отметил, что сейчас союзники по НАТО «проводят консультации» для обсуждения того, каким может быть ответ на события в Сирии.

    Дамаск обвинили в том, что якобы сирийские военные нанесли удар с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. При этом врачи, работающие в Думе, заявили, что к ним не поступило ни одного пациента с симптомами химического отравления.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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