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МЧС повторно проверит кемеровские ТРК
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    МЧС повторно проверит кемеровские ТРК

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    МЧС повторно проверит кемеровские ТРК

    Кемерово, 12 апреля. В Кемеровской области завершились проверки торгово-развлекательных комплексов под эгидой прокуратуры, куда сотрудники управление надзорной деятельности были приглашены в качестве экспертов. Всего за 118 дней после трагедии в «Зимней вишне» был проверен 31 центр, выявлено более 300 замечаний.

    Сейчас начался второй круг проверок — внеплановые проверки МЧС. Согласно постановлению правительства, они должны быть завершены к 29 апреля. Инспектором дано негласное распоряжение — в случае выявления недостатков, которые невозможно устранить в ближайшее время, применять самые жесткие санкции, вплоть до закрытия ТРК.

    На данный момент в городе замечена повышенная бдительность со стороны жителей. В управление надзорной деятельности с 25 марта поступило более 900 жалоб от горожан на соблюдение противопожарной безопасности в школах, точках общественного питания. Кинотеатрах, торгово-развлекательных комплексах.

    Само управление надзорной деятельности тоже лихорадит. Помимо навалившейся работы, в нем работают сотрудники следственного комитета. Как уже сообщалось ранее, МЧС не проводил проверок «Зимней вишни». Предприятие предоставило документ, что оно является объектом малого бизнеса и до 2019 года не может подвергаться проверкам.

    При этом следователи выясняют., почему никто не проводил внеплановых проверок, и кто ответственен за это.

    Напомним, 25 марта в Кемерово в ТРК «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 64 человека, из которых 41 ребенок. Причиной возгорания, по предварительной информации, стала неисправная электропроводка. А мгновенное распространение огня произошло благодаря сухому бассейну с поролоновыми кубиками. Люди погибли в первую очередь из-за того, что не была организована эвакуация и нарушены все мыслимые правила противопожарной безопасности.

    Автор: Алексей Громов
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