Как утверждает британский телеканал Sky News, «независимые ученые-химики» из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) «подтвердили, что газ «Новичок» высокой чистоты использовался при покушении на убийство бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии», таким образом согласившись с ранее озвученными выводами Лондона об инциденте в Солсбери.

При этом в самом отчете Технического секретариата ОЗХО, опубликованном на сайте организации и состоящем из 12 пунктов, слово «Новичок» вообще не фигурирует.

«Проведенные экспертами ОЗХО исследования биомедицинских образцов трех пострадавших лиц (третий, напомним, это полицейский Николас Бейли, который первым прибыл на место происшествия. — Прим. ФАН), показали воздействие на них одного токсичного химиката», — сказано в документе, обнародованном ОЗХО.

Уточняется, что и «в пробах, взятых из окружающей среды, тоже присутствует этот химикат».

«Результаты анализов ОЗХО подтверждают выводы Соединенного Королевства, касающиеся идентификации химического вещества, примененного в Солсбери и тяжело ранившего трех человек», — заметили эксперты ОЗХО.

Согласно их отчету, «токсичное химическое вещество было высокой чистоты».

«Такой вывод можно сделать потому, что в нем почти полностью отсутствуют примеси», — отметили специалисты-химики.

При этом в документе говорится, что «название и структура идентифицированного токсичного химиката содержится в полной версии доклада Секретариата, доступной для государств — участников ОЗХО».

Тем не менее, Sky News опубликовал на своем сайте материал «ОЗХО подтвердила отравление Сергея Скрипаля «Новичком»». В нем британские журналисты сообщают, что независимые ученые-химики из Организации по запрещению химоружия нашли в крови потерпевших и пробах из окружающей среды в Солсбери «нервнопаралитический агент», о котором ранее сообщала Великобритания.

Эту новость охотно подхватили западные СМИ, не обращая внимания на оригинал доклада.

Как отметил в беседе с корреспондентом ФАН Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, изначально было понятно, что доклад ОЗХО будет «отвечать требованиям заказчика», то есть Великобритании, а британские СМИ продолжат антироссийскую риторику, даже если отчет экспертов окажется максимально политкорректным.