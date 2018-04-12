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Sky News распространил фейковые новости о докладе ОЗХО по делу Скрипалей
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    Sky News распространил фейковые новости о докладе ОЗХО по делу Скрипалей

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    Sky News распространил фейковые новости о докладе ОЗХО по делу Скрипалей

    Как утверждает британский телеканал Sky News, «независимые ученые-химики» из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) «подтвердили, что газ «Новичок» высокой чистоты использовался при покушении на убийство бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии», таким образом согласившись с ранее озвученными выводами Лондона об инциденте в Солсбери.

    При этом в самом отчете Технического секретариата ОЗХО, опубликованном на сайте организации и состоящем из 12 пунктов, слово «Новичок» вообще не фигурирует.

    «Проведенные экспертами ОЗХО исследования биомедицинских образцов трех пострадавших лиц (третий, напомним, это полицейский Николас Бейли, который первым прибыл на место происшествия. — Прим. ФАН), показали воздействие на них одного токсичного химиката», — сказано в документе, обнародованном ОЗХО.

    Sky News распространил фейковые новости о докладе ОЗХО по делу Скрипалей

    Уточняется, что и «в пробах, взятых из окружающей среды, тоже присутствует этот химикат».

    «Результаты анализов ОЗХО подтверждают выводы Соединенного Королевства, касающиеся идентификации химического вещества, примененного в Солсбери и тяжело ранившего трех человек», — заметили эксперты ОЗХО.

    Согласно их отчету, «токсичное химическое вещество было высокой чистоты».

    «Такой вывод можно сделать потому, что в нем почти полностью отсутствуют примеси», — отметили специалисты-химики.

    При этом в документе говорится, что «название и структура идентифицированного токсичного химиката содержится в полной версии доклада Секретариата, доступной для государств — участников ОЗХО».

    Sky News распространил фейковые новости о докладе ОЗХО по делу Скрипалей

    Тем не менее, Sky News опубликовал на своем сайте материал «ОЗХО подтвердила отравление Сергея Скрипаля «Новичком»». В нем британские журналисты сообщают, что независимые ученые-химики из Организации по запрещению химоружия нашли в крови потерпевших и пробах из окружающей среды в Солсбери «нервнопаралитический агент», о котором ранее сообщала Великобритания.

    Эту новость охотно подхватили западные СМИ, не обращая внимания на оригинал доклада.

    Как отметил в беседе с корреспондентом ФАН Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, изначально было понятно, что доклад ОЗХО будет «отвечать требованиям заказчика», то есть Великобритании, а британские СМИ продолжат антироссийскую риторику, даже если отчет экспертов окажется максимально политкорректным.

    «Идет фейковая атака на Россию. Это очевидно любому непредвзятому наблюдателю. Не сумев победить Россию в Сирии, Запад отвечает фейковой атакой», — считает Игорь Никулин.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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