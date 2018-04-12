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Козловский заявил, что будет «до хрипоты» болеть за сборную России по футболу на ЧМ
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    Козловский заявил, что будет «до хрипоты» болеть за сборную России по футболу на ЧМ

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    Козловский заявил, что будет «до хрипоты» болеть за сборную России по футболу на ЧМ

    Москва, 12 апреля. Российский актер театра и кино Данила Козловский рассчитывает на удачное выступление сборной России по футболу и будет болеть за нее на мундиале 2018 года. Об этом артист рассказал в рамках презентации своего режиссерского дебюта — ленты «Тренер».

    При этом Козловский отметил, что многие по-разному относятся к российским футболистам.

    «Мы все понимаем, что отношение к сборной у многих сложное. Но я верю, что наша сборная способна показывать серьезные результаты, совершать чудеса. Я из тех, кто будет ее поддерживать, орать до хрипоты, и я уверен, что нас миллионы», — подчеркнул он.

    Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля. 11 российских городов примут футбольные матчи, полуфинальная встреча пройдет в Северной столице, финал примет Москва.

    Сборная России на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    Автор: Дана Балан
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