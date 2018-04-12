Онищенко предложил законодательно запретить Трампу пользоваться Twitter

Запись в Twitter президента США Дональда Трампа, что России нужно «приготовиться» к скорой встрече большого количества «хороших, новых и умных» американских ракет, всполошила мир. Многие вспомнили времена даже не холодной войны, а моментов, когда мир оказывался на грани войны не просто горячей, но еще и ядерной.

Однако тревога, к счастью, оказалась несколько преувеличенной — в следующих твитах Трамп, как говорится, несколько сдал назад, сменив риторику на чуть менее воинственную. Все дело в том, что современные технологии и средства коммуникации в виде Интернета часто попадают не в те руки, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, по мнению которого, неплохо было бы отлучить импульсивного американского президента от его любимого Twitter, да и вообще от Интернета.

«Я свято верю, что слова материальны, а «ракетное» заявление Трампа, по сути, создало ситуацию хуже, чем в разгар холодной войны, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Напомню, также был полнят в воздух так называемый самолет Судного дня, а это, фактически, летающий штаб президента США на случай ядерной войны».

Проблема еще в том, что в век цифровых технологий мир стал слишком проницаем, отметил парламентарий.

«На этом фоне бесшабашные заявления Трампа звучат особенно тревожно, тем более, что его записи в Twitter идут мимо официальных каналов и ведомств, отвечающих за политику Соединенных Штатов — Госдепа, министерства обороны и т.д., — подчеркнул Геннадий Онищенко. — Мы видим новую реальность: развитие цифровых технологий, фактически, лишает государство защиты от собственного руководителя, который просто напрямую выходит в глобальное публичное пространство и пишет то, что в данный момент спродуцировало его серое вещество, — без всякой критики, без всякого анализа специалистов, даже без уведомления органов государственной власти, которые ответственны за политический курс страны».

Это яркая демонстрация реальности, в которой мы сегодня живем, и это просто пугает, отметил Онищенко.

«Поскольку подобные заявления идут от президента огромной страны, они имеют устрашающую силу, — отметил собеседник ФАН. — Пример Трампа говорит, что нам надо не только школьников «оберегать» от Интернета, но и высших должностных лиц государств, и политических лидеров. Необходимо избирать главами государств ответственных людей, которые будут понимать значимость своих слов и станут воздерживаться от такого способа общения — напрямую не только с населением своей страны, но и со всем миром, что придает их заявлениям дополнительную силу. Именно это данном случае демонстрируется нам во всей своей зловещей мощи».

Трудно убедить людей, даже искушенных властью, что то, что пишет руководитель ядерной державы, не будет иметь последствий, — подчеркнул первый зампред комитета Госдумы. Трампу Геннадий Онищенко предлагает запретить использовать Twitter.

«А если вспомнить, что в руках Трампа еще и так называемый ядерный чемоданчик…. Возможно, подобные ситуации требуют законодательного регулирования, а в первом приближении — даже напрашивается запрет главам государств иметь прямой доступ в публичное пространство — в Интернет, в Twitter, поскольку в противном случае подрывается стабильность международной системы. Так что цифровая эра — это новый вызов, в том числе для государственного устройства, и лидеры стран должны это понимать», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Парламентарий как в воду смотрел — в четверг американский президент, проснувшись, снова зашел в Twitter и сделал новую довольно странную запись. Трамп написал, что не называл точную дату удара по Сирии.

«Либо очень скоро, либо совсем не скоро. В любом случае, США под моим руководством проделали огромную работу по освобождению региона от ИГИЛ*1 («ИГ, «Исламское государство»1 — организация запрещена в России — прим.). И где наше «Спасибо, Америка»?»

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018

Комментарии, как говорится, излишни, и как тут не согласиться с Геннадием Онищенко, что неплохо бы законодателям Соединенных Штатов принять закон, запрещающий главе государства, а конкретно — нынешнему хозяину Белого дома Дональду Трампу — бесконтрольно пользоваться Twitter, а еще лучше — Интернетом вообще.

1 Организация запрещена на территории РФ.