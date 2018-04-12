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Германия отказалась участвовать в возможной военной операции в Сирии
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    Германия отказалась участвовать в возможной военной операции в Сирии

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    Германия отказалась участвовать в возможной военной операции в Сирии

    Берлин, 12 апреля. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ не будет участвовать в возможной военной операции в Сирии.

    Меркель прокомментировала ситуацию вокруг так называемой «химической атаки» в сирийской Думе. Она отметила, что необходимо рассмотреть полный спектр мер, которые могут быть приняты.

    «Поддержим любое действие в Совете безопасности ООН, — констатировала глава Германии, — также мы поддержим работу ОЗХО».

    При это она добавила, что немецкая армия не намерена участвовать в военной операции в САР.

    «Германия не будет участвовать в военных операциях», — подчеркнула Меркель.

    Ранее западные СМИ распространили сообщение о якобы «химической атаке» в Думе. Журналисты проигнорировали неоднократные заявления Дамаска о том, что воюющие в Сирии боевики обладают таким оружием. Остался без внимания и тот факт, что весь арсенал химического оружия, который имелся в распоряжении властей Сирии, был вывезен и утилизирован под присмотром ОЗХО.

    США без предоставления каких-либо доказательств вины сирийских властей обвинили в произошедшем Дамаск. Президент США Дональд Трамп пообещал ответить ударом по Сирии. Психиатр называл угрозы Трампа попыткой самопиара.

    Автор: Катерина Тимошенская
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